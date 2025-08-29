Torna Vieste in Love, “pioggia di cuori” dall’8 al 14 settembre

A ispirare la kermesse è la leggenda senza tempo di Cristalda e Pizzomunno, simbolo di un amore eterno che resiste alle tempeste. “La nostra città vive di turismo, cultura e bellezza – spiega il sindaco Giuseppe Nobiletti – e Vieste in Love è diventato in pochi anni un simbolo che unisce tutto questo. Ogni edizione è una scommessa vinta, capace di generare emozioni e di consolidare l’immagine di Vieste come capitale dell’amore e dell’accoglienza”

Vieste torna ad abbracciare l’amore. Dall’8 al 14 settembre, la capitale del turismo del Sud Italia ospita la sesta edizione di Vieste in Love, la settimana più romantica dell’anno. Per sette giorni il borgo garganico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto: cuori luminosi che brillano al tramonto, installazioni artistiche che raccontano storie d’amore, spettacoli, musica, danza e performance che abbracceranno i vicoli del centro storico, i balconi, le scalinate e i luoghi simbolo della città.

La kermesse

A ispirare la kermesse è la leggenda senza tempo di Cristalda e Pizzomunno, simbolo di un amore eterno che resiste alle tempeste. “La nostra città vive di turismo, cultura e bellezza – spiega Giuseppe Nobiletti, sindaco del Comune di Vieste – e Vieste in Love è diventato in pochi anni un simbolo che unisce tutto questo. Ogni edizione è una scommessa vinta, capace di generare emozioni e di consolidare l’immagine di Vieste come capitale dell’amore e dell’accoglienza”. “Vieste in Love non è solo un evento, ma un modo per raccontare chi siamo – dichiara Tano Paglialonga, assessore ai Grandi Eventi del Comune di Vieste – una comunità che sa aprirsi al mondo con autenticità, tradizione e spirito di accoglienza. È un appuntamento che ci rappresenta e che vogliamo continuare a far crescere”.

Il programma degli eventi

Si inizia l’8 settembre, alle 21.30 sul lungomare di Marina Piccola con lo spettacolo del comico Gabriele Cirilli. Il 9 settembre torna il Vieste Music Festival che, per il quinto anno, premierà i giovani talenti della musica. Durante il talent show, artisti provenienti da ogni regione saranno valutati da una giuria di professionisti del settore. Il 10 settembre, sempre sul lungomare di Marina Piccola, alle 21.30, spazio alla musica con il concerto di Nek, un viaggio musicale attraverso i brani più rappresentativi del cantautore romagnolo. L’11 settembre sul palco di Marina Piccola uno spettacolo unico con Luca Ward, accompagnato dall’Orchestra Filarmonica Pugliese. Un concerto-racconto dedicato alle colonne sonore più iconiche del cinema: da Il Re Leone a Il Domani Non Muore Mai, da Pulp Fiction a Il Gladiatore, con la voce indimenticabile di Massimo Decimo Meridio. Il 12 settembre doppio appuntamento. Alle 20 c’è Terrazze sonore: archi, fiati, chitarre e percussioni creeranno nel centro antico della città un’atmosfera magica con un palcoscenico diffuso, suonando direttamente da balconi e terrazze delle case dei viestani grazie alla collaborazione dell’Orchestra Filarmonica Pugliese. Alle 21.30, il lungomare di Marina Piccola si trasforma in una dance floor a cielo aperto con i dj set di Andrea Damante e Merk & Kremont, pronti a travolgere il pubblico con il loro sound inconfondibile in una delle serate più attese dell’estate viestana. Il 13 settembre, sul lungomare di Marina Piccola, le note indimenticabili di Pino Daniele prenderanno vita, facendo cantare e sognare il pubblico. A interpretarle, il fratello Nello Daniele, che sul palco celebrerà l’artista, l’icona, il fratello, ripercorrendo quarant’anni di musica e ricordando dieci anni dalla sua scomparsa.I bambini saranno i protagonisti dell’ultima giornata di eventi: il 14 settembre alle 18 nel centro storico sulla spiaggia di San Lorenzo c’è Wonderland, un pomeriggio in cui bambini e famiglie saranno accolti in un'atmosfera fiabesca, dove magia e fantasia prenderanno vita tra le strade di Vieste. Alle 20, Marina Piccola si animerà con lo spettacolo di Carolina Benvenga, pronta a far divertire i più piccoli con un concerto interattivo.