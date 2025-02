Giornata calzini spaiati, inno a diversità e solidarietà. La storia

Nel nostro Paese l'iniziativa viene celebrata ogni anno il primo venerdì di febbraio. L'obiettivo è quello di promuovere l'accettazione delle differenze e l'importanza della diversità, lanciando un messaggio di empatia e inclusione. Per aderire alla campagna basta soltanto indossare due calzini diversi, in segno di solidarietà

Come ogni anno, il primo venerdì di febbraio si celebra la Giornata mondiale dei calzini spaiati. La ricorrenza, che promuove l'accettazione delle differenze e l'importanza della diversità, quest'anno cade il 7 febbraio. Ciò che contraddistingue l'evento è l'usanza di indossare calzini diversi tra loro, in segno di solidarietà e inclusione. L'obiettivo della ricorrenza è infatti anche quello di combattere il bullismo e l'isolamento sociale, diffondendo un messaggio di empatia e supporto sociale. Ripercorriamo insieme la storia di questa Giornata.

La Giornata dei calzini spaiati

In Italia, la Giornata dei calzini spaiati è stata lanciata per la prima volta in una scuola elementare di Terzo di Aquileia (Udine) da un'idea della maestra Sabrina Flapp. L'obiettivo è sensibilizzare i più piccoli alla diversità, all'inclusività e al rispetto reciproco. In Italia la ricorrenza cade il primo venerdì del mese di febbraio, per evitare che un'eventuale data fissa capiti periodicamente di sabato o domenica, impedendo così ai bambini di celebrarla nelle scuole. In occasione di questa giornata, in numerosi istituti italiani, alunni e docenti vengono invitati a indossare i calzini spaiati per celebrare le diversità.

Il messaggio sui social

"La Giornata dei Calzini Spaiati vuole coinvolgere grandi e piccini nello spirito più semplice dell'amicizia e del rispetto degli altri, della condivisione e della specialità di ognuno di noi", scrivono sui social gli organizzatori dell'evento italiano. "Tutti uguali, tutti diversi, tutti importanti", aggiungono ribadendo che "la giornata dei calzini spaiati ha il semplice desiderio di raggiungere e raggruppare in un unico grande abbraccio colorato tutte le persone che si sentono un po' spaiate, come noi". La pagina ufficiale della Giornata invita tutti a "mettere un calzino diverso dall'altro e vivere la giornata così", per poi scattare una foto e postarla con l'hashtag #calzinispaiati2025. "Vi aspettiamo con i vostri calzini spaiati da casa, dal lavoro, da scuola, dalla palestra, dalla biblioteca, in autobus, al mare o in montagna, vicino o lontani".