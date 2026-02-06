Carnevale 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere

Come molte città italiane, anche nel capoluogo piemontese il Carnevale torna a colorare e riempire le strade con una serie di eventi, spettacoli, e sfilate per grandi e piccoli. Dal Carnevale del Balon a quello di Ivrea, gli appuntamenti

Come in molte città italiane, anche a Torino il Carnevale torna a colorare e riempire le strade della città con una serie di eventi, spettacoli, e sfilate per grandi e piccoli. Il "Carlevè ‘d Turin" 2026 è un appuntamento ricco di tradizione e divertimento. Le strade di Torino ospiteranno l’Antico Carnevale del Balon che portà il pubblico in un’atmosfera fuori dal tempo. Ogni angolo sarà animato da iniziative dedicate e da diversi palchi tematici.

Il Carnevale del Balon

Il Carnevale del Balon è una kermesse dedicata alle sfilate e alle esibizioni di 14 gruppi storici in rappresentanza di varie epoche della storia dell'umanità, un percorso che è ripreso dal 2018 dopo alcuni decenni di assenza dal panorama delle manifestazioni torinesi. Il fitto programma è iniziato nella giornata di domenica 1 febbraio e caratterizzato dall'investitura della Rusnenta, letteralmente "la arrugginita", la maschera tradizionale di Borgo Dora il cui nome trae origine dall'antico mercato delle "cose vecchie" che ancora oggi è il carattere distintivo del tipico quartiere del Balon con i tanti negozi di antiquariato, i "robivecchi" e i mercati del Balon del sabato e del Gran Balon che si svolge immancabilmente ogni seconda domenica del mese. Sabato 14 febbraio, alle ore 15, il Carnevale raggiunge le Porte di Torino, la cittadella commerciale in fondo a Corso Giulio Cesare. Mentre omenica 15 febbraio alle 10 è in programma il suggestivo Carnevale Eridaneo sul Po. Il ritrovo è al Ponte Isabella, presso il Circolo Marinai d’Italia.

Carnevale alla Reggia di Venaria

Domenica 8 febbraio 2026 anche la Città di Venaria Reale festeggia il Carnevale, ospitando la 48esima edizione del Real Carnevale Venariese, uno degli appuntamenti più partecipati della tradizione cittadina, che trasforma le vie cittadine in un palcoscenico a cielo aperto dedicato a grandi e bambini. Ispirato alla storia e alla magnificenza della città e della Reggia, il Carnevale di Venaria Reale unisce il fascino della tradizione alla leggerezza delle maschere. Domenica 8 febbraio 2026 a partire dalle 14.30 il ritrovo è in Piazza De Gasperi fino al centro storico e Piazza della Repubblica.