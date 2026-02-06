Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 6 febbraio: numeri vincenti

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, per il 2025 e per il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 6 febbraio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto, come funziona?
Per giocare al gioco del Lotto, si indica un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Per l'estrazione viene usata un'urna meccanica che mischia le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Con una sola schedina la vincita massima lorda consentita è 6 milioni di euro.
I numeri vincenti di oggi
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 6 febbraio 2026:
- Bari: 9 - 55 - 48 - 87 - 35
- Cagliari: 8 - 23 - 16 - 43 - 34
- Firenze: 1 - 26 - 82 - 69 - 84
- Genova: 77 - 4 - 26 - 23 - 83
- Milano: 89 - 78 - 30 - 19 - 76
- Napoli: 78 - 55 - 72 - 18 - 54
- Palermo: 23 - 59 - 87 - 44 - 18
- Roma: 41 - 18 - 67 - 2 - 14
- Torino: 9 - 75 - 73 - 59 - 78
- Venezia: 58 - 33 - 67 - 62 - 46
- Nazionale: 57 - 69 - 68 - 58 - 37
Il 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
La serie fortunata del 10eLotto del 6 febbraio
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
1 – 4 – 8 – 9 – 16 – 18 – 23 – 26 – 30 – 33 – 41 – 48 – 55 – 58 – 59 – 75 – 77 – 78 – 82 – 89
Numero oro: 9
Doppio oro: 9, 55
Extra: 2 – 19 – 34 – 35 – 43 – 44 – 62 – 67 – 69 – 72 – 73 – 76 – 83 – 84 – 87
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot e numeri del 6 febbraio
Sono stati estratti i 6 numeri del 6 febbraio 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
- La combinazione vincente è: 6 – 17 – 31 – 8 – 36 – 75
- Il numero Jolly è: 90
- Il numero Superstar è: 82
Il Jackpot del Superenalotto del 06-02-2026 è di 116.600.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 07-02-2026 è di 117.600.000 euro.
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 7 febbraio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Bari 20 (manca da 134 estrazioni)
- Cagliari 55 (manca da 108 estrazioni)
- Torino 18 (manca da 104 estrazioni)
- Genova 34 (manca da 95 estrazioni)
- Cagliari 10 (manca da 91 estrazioni)
- Genova 69 (manca da 89 estrazioni)
- Nazionale 27 (manca da 88 estrazioni)
- Firenze 16 (manca da 88 estrazioni)
- Torino 34 (manca da 85 estrazioni)
- Milano 55 (manca da 83 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 134 estrazioni) - 41 (da 67) - 23 (da 63)
- Cagliari 55 (manca da 108 estrazioni) - 10 (da 91) - 21 (da 70)
- Firenze 16 (manca da 88 estrazioni) - 14 (da 76) - 77 (da 71)
- Genova 34 (manca da 95 estrazioni) - 69 (da 89) - 80 (da 51)
- Milano 55 (manca da 83 estrazioni) - 45 (da 57) - 26 (da 56)
- Napoli 3 (manca da 82 estrazioni) - 41 (da 72) - 84 (da 63)
- Palermo 4 (manca da 60 estrazioni) - 85 (da 59) - 73 (da 54)
- Roma 81 (manca da 74 estrazioni) - 89 (da 67) - 82 e 25 (da 66)
- Torino 18 (manca da 104 estrazioni) - 34 (da 85) - 40 (da 58)
- Venezia 24 (manca da 80 estrazioni) - 20 (da 51) - 48 (da 48)
- Nazionale 27 (manca da 88 estrazioni) - 31 (da 65) - 17 (da 63)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 4 (da 62) - 87 (da 55) - 62 (da 51) - 15 (da 45) - 23 (da 42) - 70 (da 38)
