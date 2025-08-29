Amsterdam, museo Van Gogh a rischio chiusura

Dopo due anni di negoziati, le trattative con il governo olandese sui fondi si sono arenate, ha detto la direttrice dell’istituzione museale: "Se questa situazione dovesse persistere, sarebbe pericoloso per le opere e per i nostri visitatori", ha aggiunto. "È l'ultima cosa che desideriamo, ma se dovesse accadere, saremmo costretti a chiudere l'edificio" ascolta articolo

Il destino di uno dei musei più amati al mondo, che ogni anno attira milioni di visitatori da ogni angolo del pianeta, sembra ora appeso a un filo. Il Museo Van Gogh di Amsterdam, custode di alcuni dei più celebri capolavori del pittore olandese, ha lanciato un allarme senza precedenti: potrebbe essere costretto a chiudere se il governo dei Paesi Bassi non garantirà un aumento dei finanziamenti necessari per una fondamentale ristrutturazione dell'edificio. In un comunicato stampa, la direzione del museo ha dichiarato che la situazione è ormai insostenibile e che lo Stato olandese "non sta mantenendo la promessa" sancita nell'accordo firmato nel 1962 con la Fondazione Vincent van Gogh (proprietaria della maggior parte dei lavori esposti).

La diatriba con il governo olandese Secondo quanto riportato dal "New York Times", l'istituzione ha già presentato un ricorso legale contro il governo, accusandolo di non rispettare gli obblighi economici previsti dallo storico accordo. Attualmente, il museo riceve circa 10 milioni di dollari l'anno in sovvenzioni statali, ma ne servirebbero almeno 2,9 milioni in più per coprire i crescenti costi legati alla manutenzione delle infrastrutture, al controllo climatico e alla sicurezza dell'edificio. "La condizione del museo è preoccupante - si legge nel comunicato dell'istituzione di Amsterdam - La maggior parte degli impianti tecnici ha raggiunto la fine della propria vita operativa, sono concettualmente obsoleti e sempre più difficili da mantenere per la mancanza di pezzi di ricambio. Non è più possibile effettuare una manutenzione efficace: gli impianti vanno sostituiti".