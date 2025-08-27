La storia di un'amicizia nell'esordio di Sofia Assante

Mondadori ha portato in libreria un debutto narrativo con protagonisti due giovanissimi personaggi. Sullo sfondo, la quotidianità di Roma, "una città in cui è ancora possibile che aristocratici e bettolieri vivano pigiati come sardine negli stessi fatiscenti palazzi". L'intervista alla sua autrice

Si intitola "La mia ultima storia per te", lo ha pubblicato Mondadori e racconta la storia di un'amicizia: quella tra due ragazzini, Andrea ed Elettra. A questo romanzo, scritto da Sofia Assante, è dedicata la nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24. Nell'intervista, Assante racconta come è nato il suo esordio, ambientato a Roma, "una città in cui è ancora possibile - come dice Arman, uno dei suoi personaggi - che aristocratici e bettolieri vivano pigiati come sardine negli stessi fatiscenti palazzi".

