La storia di un'amicizia nell'esordio di Sofia Assante

"La mia ultima storia per te": il racconto di un’amicizia nell’esordio di Sofia Assante

Filippo Maria Battaglia

Mondadori ha portato in libreria un debutto narrativo con protagonisti due giovanissimi personaggi. Sullo sfondo, la quotidianità di Roma, "una città in cui è ancora possibile che aristocratici e bettolieri vivano pigiati come sardine negli stessi fatiscenti palazzi". L'intervista alla sua autrice

ascolta articolo

Si intitola "La mia ultima storia per te", lo ha pubblicato Mondadori e racconta la storia di un'amicizia: quella tra due ragazzini, Andrea ed Elettra. A questo romanzo, scritto da Sofia Assante, è dedicata la nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24. Nell'intervista, Assante racconta come è nato il suo esordio, ambientato a Roma, "una città in cui è ancora possibile - come dice Arman, uno dei suoi personaggi  - che aristocratici e bettolieri vivano pigiati come sardine negli stessi fatiscenti palazzi".

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

