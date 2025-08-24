Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

“Hot Milk”, l’istantanea di una vita che non si muove

Gianmaria Tammaro

Gianmaria Tammaro

WebPhoto

Il primo film diretto da Rebecca Lenkiewicz, tratto dal romanzo di Deborah Levy, racconta la storia di Sofia, giovane antropologa interpretata da Emma Mackey. Accompagna la madre malata in Spagna, sperando di trovarle una cura. Ma la vera malattia sembra essere la paralisi emotiva che le lega e le separa. Non è un classico coming of age, ma un ritratto sospeso, poetico e doloroso della crescita adulta. Disponibile su MUBI, l'opera indaga desiderio, fragilità e il confine mobile della crescita

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ