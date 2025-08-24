“Hot Milk”, l’istantanea di una vita che non si muove

Il primo film diretto da Rebecca Lenkiewicz, tratto dal romanzo di Deborah Levy, racconta la storia di Sofia, giovane antropologa interpretata da Emma Mackey. Accompagna la madre malata in Spagna, sperando di trovarle una cura. Ma la vera malattia sembra essere la paralisi emotiva che le lega e le separa. Non è un classico coming of age, ma un ritratto sospeso, poetico e doloroso della crescita adulta. Disponibile su MUBI, l'opera indaga desiderio, fragilità e il confine mobile della crescita