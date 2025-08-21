Santi e rosari tornano pop grazie agli “influencer di Dio”

Il Giubileo dei giovani ha mostrato folle oceaniche di fedeli, mentre i sondaggi parlano di una crescente disaffezione alla Chiesa cattolica da parte degli italiani. Sui social, intanto, cresce la popolarità degli influencer religiosi. La tiktoker Benedetta Palella ci fa entrare nel suo mondo fatto di santi, icone e devozione mariana: “Non mi preoccupano né i numeri in calo né l’accanimento contro la religione: l’amore di Dio mi ha cambiato la vita. E, poi, Gesù aveva iniziato solo con 12 apostoli”