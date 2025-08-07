Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 7 agosto, i numeri fortunati

Esplora tutte le offerte Sky
Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 7 agosto, ecco i numeri fortunati

Lifestyle
©Ansa

L'estrazione di giovedì 7 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari

ascolta articolo

I numeri dei giochi del LottoSuperenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

I numeri vincenti del Lotto

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 7 agosto 2025:

  • BARI                           22 - 21 - 64 - 60 - 55
  • CAGLIARI                   24 - 82 - 80 - 52 - 27
  • FIRENZE                     85 - 68 - 06 - 58 - 33
  • GENOVA                    72 - 86 - 50 - 80 - 22
  • MILANO                     79 - 87 - 02 - 38 - 89
  • NAPOLI                      84 - 60 - 64 - 16 - 32
  • PALERMO                  02 - 38 - 01 - 58 - 67
  • ROMA                         42 - 28 - 65 - 69 - 70
  • TORINO                      76 - 68 - 39 - 11 - 44
  • VENEZIA                     13 - 07 - 81 - 01 - 53
  • NAZIONALE               76 - 43 - 32 - 11 - 19

La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:

2 - 7 - 13 - 21 - 22 - 24 - 28 - 38 - 42 - 60 - 64 - 68 - 72 - 76 - 79 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87

Numero oro: 22

Doppio oro: 22 - 21

Extra: 1 - 6 - 11 - 16 - 27 - 33 - 39 - 50 - 52 - 55 - 58 - 65 - 69 - 80 - 81

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar

Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 07-08-2025: 35.100.000 euro

Sono stati estratti i 6 numeri del 7 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.

La combinazione vincente è: 43 - 55 - 70 - 79 - 83 - 85

Il numero Jolly è: 24

Il numero Superstar è: 4

Jackpot del Superenalotto dell'8-08-2025: 35.700.000 euro

Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari

Per la prossima estrazione del Lotto dell'8 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Firenze                         26 (manca da 142 estrazioni)
  • Firenze                         49 (manca da 123 estrazioni)
  • Milano                          74 (manca da 115 estrazioni)
  • Venezia                       89 (manca da 89 estrazioni)
  • Genova                        15 (manca da 86 estrazioni)
  • Genova                        2 (manca da 86 estrazioni)
  • Nazionale                    21 (manca da 82 estrazioni)
  • Roma                            87 (manca da 78 estrazioni)
  • Bari                               90 (manca da 76 estrazioni)
  • Firenze                         34 (manca da 74 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari                 90 (manca da 76 estrazioni) - 82 (da 64) - 73 (da 55)
  • Cagliari           42 (manca da 73 estrazioni)  - 85 (da 70) - 68 (da 69)
  • Firenze           26 (manca da 142 estrazioni) - 49 (da 123) - 34 (da 74)
  • Genova          15 (manca da 86 estrazioni) - 2 (da 86) - 83 (da 54)
  • Milano            74 (manca da 115 estrazioni) - 14 (da 72) - 25 (da 63)
  • Napoli             54 (manca da 45 estrazioni) - 49 (da 44) - 44 (da 43)
  • Palermo         83 (manca da 61 estrazioni) - 59 (da 54) - 55 (da 50)
  • Roma              87 (manca da 78 estrazioni) - 73 (da 61) - 21 (da 57)
  • Torino             37 e 7 (mancano da 62 estrazioni) - 4 e 64 (da 40)
  • Venezia           89 (manca da 89 estrazioni) - 5 (da 60) - 54 (da 52)
  • Nazionale       21 (manca da 82 estrazioni) - 82 (da 73) - 69 (da 60)

I numeri ritardatari del Superenalotto sono:

84 (da 103) - 12 (da 90) - 29 (da 72) - 59 (da 57) - 22 e 39 (da 46)

