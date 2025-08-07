Estrazione Lotto e Superenalotto di oggi 7 agosto, i numeri fortunati

L'estrazione di giovedì 7 agosto, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.
I numeri vincenti del Lotto
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 7 agosto 2025:
- BARI 22 - 21 - 64 - 60 - 55
- CAGLIARI 24 - 82 - 80 - 52 - 27
- FIRENZE 85 - 68 - 06 - 58 - 33
- GENOVA 72 - 86 - 50 - 80 - 22
- MILANO 79 - 87 - 02 - 38 - 89
- NAPOLI 84 - 60 - 64 - 16 - 32
- PALERMO 02 - 38 - 01 - 58 - 67
- ROMA 42 - 28 - 65 - 69 - 70
- TORINO 76 - 68 - 39 - 11 - 44
- VENEZIA 13 - 07 - 81 - 01 - 53
- NAZIONALE 76 - 43 - 32 - 11 - 19
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione sono:
2 - 7 - 13 - 21 - 22 - 24 - 28 - 38 - 42 - 60 - 64 - 68 - 72 - 76 - 79 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87
Numero oro: 22
Doppio oro: 22 - 21
Extra: 1 - 6 - 11 - 16 - 27 - 33 - 39 - 50 - 52 - 55 - 58 - 65 - 69 - 80 - 81
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Jackpot del Superenalotto del 07-08-2025: 35.100.000 euro
Sono stati estratti i 6 numeri del 7 agosto 2025 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata.
La combinazione vincente è: 43 - 55 - 70 - 79 - 83 - 85
Il numero Jolly è: 24
Il numero Superstar è: 4
Jackpot del Superenalotto dell'8-08-2025: 35.700.000 euro
Prossima estrazione del Lotto: numeri ritardatari
Per la prossima estrazione del Lotto dell'8 agosto 2025, ecco i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 26 (manca da 142 estrazioni)
- Firenze 49 (manca da 123 estrazioni)
- Milano 74 (manca da 115 estrazioni)
- Venezia 89 (manca da 89 estrazioni)
- Genova 15 (manca da 86 estrazioni)
- Genova 2 (manca da 86 estrazioni)
- Nazionale 21 (manca da 82 estrazioni)
- Roma 87 (manca da 78 estrazioni)
- Bari 90 (manca da 76 estrazioni)
- Firenze 34 (manca da 74 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 90 (manca da 76 estrazioni) - 82 (da 64) - 73 (da 55)
- Cagliari 42 (manca da 73 estrazioni) - 85 (da 70) - 68 (da 69)
- Firenze 26 (manca da 142 estrazioni) - 49 (da 123) - 34 (da 74)
- Genova 15 (manca da 86 estrazioni) - 2 (da 86) - 83 (da 54)
- Milano 74 (manca da 115 estrazioni) - 14 (da 72) - 25 (da 63)
- Napoli 54 (manca da 45 estrazioni) - 49 (da 44) - 44 (da 43)
- Palermo 83 (manca da 61 estrazioni) - 59 (da 54) - 55 (da 50)
- Roma 87 (manca da 78 estrazioni) - 73 (da 61) - 21 (da 57)
- Torino 37 e 7 (mancano da 62 estrazioni) - 4 e 64 (da 40)
- Venezia 89 (manca da 89 estrazioni) - 5 (da 60) - 54 (da 52)
- Nazionale 21 (manca da 82 estrazioni) - 82 (da 73) - 69 (da 60)
I numeri ritardatari del Superenalotto sono:
84 (da 103) - 12 (da 90) - 29 (da 72) - 59 (da 57) - 22 e 39 (da 46)
Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei 25 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. Battuto il primato registrato a Lodi nel 2019, dove era stata centrata una vittoria da 209.106.441,54 milioni di euro. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: vale 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre