Paolo Di Paolo: "Le serie tv sono nate dai grandi romanzi a puntate"

Di solito, ad agosto, i romanzi non escono: se si va in libreria si trova ciò che è uscito qualche settimana o qualche mese prima, e uno ne approfitta per recuperare. E tuttavia, nella puntata di “Incipit” di questa settimana, nonostante sia agosto, parliamo comunque di un nuovo romanzo: si intitola “1999”, lo ha scritto Paolo Di Paolo e lo ha pubblicato - o meglio lo sta pubblicando - La Nave di Teseo. Perché si tratta di un romanzo a puntate: esce ogni venerdì dal 23 maggio e andrà avanti fino al 3 ottobre. Per riceverlo basta iscriversi gratuitamente su una piattaforma che si chiama substack. “Il romanzo a puntate è la matrice del romanzo moderno - racconta Di Paolo in questa intervista - La serialità televisiva, in realtà, ha i suoi prodromi proprio negli esperimenti fatti da scrittori come Balzac e Dickens. E l'idea stessa di magnetizzare un pubblico tenendolo col fiato sospeso - spiega - è fondativa di ciò che è diventato il romanzo”.

