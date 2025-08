Bergamo, il 13 settembre verrà inaugurata sede di Amoarte Sofi Gallery

L'artista contemporaneo

Leonardo Lucchi è originario di Cesena dove ancora oggi vive e lavora. Si forma all’Istituto d’Arte per la Ceramica di Faenza e, fin dagli inizi della sua carriera, riscuote successo partecipando sia ad esposizioni collettive, che personali. In più di quarant’anni di attività artistica ha esposto in diverse città italiane, ma anche all’estero, in particolare in Francia. Inoltre, alcune sue opere sono in esposizione permanente presso prestigiose gallerie in Italia, Francia e Regno Unito e presenti in numerose collezioni private in tutto il mondo. Ha realizzato diverse opere pubbliche monumentali, tra le quali un’opera che si trova in provincia di Bergamo: le fontane per la Piazza della Vita a Bolgare.