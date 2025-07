Sulmona, Giostra Europea e dei Borghi più belli d’Italia: i vincitori

Presenti in piazza, per l'occasione, il sindaco di Sulmona, Luca Tirabassi, il presidente dell'Associazione Giostra cavalleresca, Maurizio Antonini, il presidente della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri, il presidente dell'Associazione Borghi più belli d'Italia Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco. Tra gli altri anche responsabili e delegati dei Paesi arrivati in città: Signo, Croazia; Castello di Serravalle, San Marino; Verdelais, Francia; Malta; Colchester, Inghilterra; Zante, Kithera, Lefkada, Mani, Patrasso, Grecia; Oristano, Italia.

Un affascinante corteo storico, talentuosi cavalieri che con le loro lance puntano a centrare gli anelli, Borghi e Sestieri della città abbinati a Paesi europei e ai Borghi più belli d’Italia per formare un legame unico durante la manifestazione e per tutto l’anno, costumi tradizionali e caratteristici in grado di sorprendere grandi e piccini; tutto questo è la Giostra Europea arrivata alla sua XXIII edizione. Per la Giostra dei Borghi più belli d’Italia si registra il XVII appuntamento rendendo così gli scorci più suggestivi dell’Abruzzo più conosciuti al vasto pubblico, ai turisti e dando l’opportunità di stringere gemellaggi importanti. Una tre giorni a Sulmona, dal 18 al 20 luglio, in cui le delegazioni mostrano il proprio talento, l’impegno costante durante l’anno, la voglia di condividere tradizioni, la cultura e il sincero sentimento dell’accoglienza.

A sollevare il Palio al cielo il sindaco di Villalago, il primo cittadino di Navelli, la delegazione del Castello di Serravalle di San Marino e la capitana del Sestiere di Porta Filiamabili, Sara Pallotta, fresca di nomina. Un evento straordinario per la città che vede per la prima volta una donna a ricoprire questa carica. "E' bello vedere che il pubblico e un sestiere si appassionino così tanto alla gara e al proprio cavaliere in questa competizione", ha detto il cavaliere vincitore. "Qui mi sono trovato benissimo. Quanto alla gara", ha aggiunto "c'è stata una sorte un po' beffarda il primo giorno, ma poi ci siamo ripresi e siamo arrivati alla vittoria", ha concluso circondato dai cori e dalla gioia dei suoi sostenitori.

L'impegno dell'Associazione Giostra Cavalleresca per la pace e per la cultura

Apprezzata da tutti i partecipanti è stata l’attenzione particolare alla Pace, fortemente voluta dall’associazione Giostra dall’anno in cui è scoppiata la guerra in Ucraina. In un momento in cui gli eventi dell’attualità mostrano tutta la loro tragicità da Sulmona si eleva un grido di speranza, un sentimento condiviso anche dal Cardinale Matteo Zuppi che è giunto nel capoluogo peligno per sottolineare quanto sia essenziale la pace ora. Una pace che non viene solo rappresentata dall’assenza di armi, dalla tregua, lontana dai campi di battaglia. Una pace che significa vivere bene nel quotidiano, senza scontri, senza ira, un incontro di mani, un ascolto costante, una crescita che parte dalla collettività, dai principi saldi, dall’unione di popoli che diventano più ricchi nel confronto. Per diffondere l’amore fraterno.

Tra i traguardi prestigiosi della Giostra quello di aver intrecciato legami culturali a testimonianza la riuscita di numerosi progetti tra cui la nascita di alcuni parchi letterari come quello dedicato ad Ugo Foscolo a Zante, un poeta che rappresenta una forte unione tra Italia e Grecia. È la centrale piazza Maggiore il campo di gara delle sfide a cavallo. Sono sette le delegazioni che si sono contese gli ambiti palii, uno realizzato da Zante, che si è occupato di confezionare il Palio per la Giostra Europea, e l'altro da Anversa, per il vincitore dei Borghi più belli d’Italia. Spetta, come da tradizione, ai vincitori dell’edizione precedente, infatti, preparare il drappo per l’edizione successiva.