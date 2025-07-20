"Cantare nel buio": Benedetta Centovalli racconta Maria Corti

È stata una filologa, una storica della lingua, una critica. Ma è stata innanzitutto una delle più riconoscibili scrittrici del secondo Novecento. A Maria Corti è dedicata la nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24. Lo spunto è la ripubblicazione da parte della casa editrice La Tartaruga di "Cantare nel buio", il suo romanzo d'esordio, che torna ora in una nuova edizione curata da Benedetta Centovalli. In questa intervista, è proprio Centovalli a raccontare Corti, il suo talento e il suo ruolo nel contesto culturale italiano del secondo dopoguerra.

