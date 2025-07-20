Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

"Cantare nel buio": Benedetta Centovalli racconta Maria Corti

Lifestyle
Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

©Getty

La casa editrice La Tartaruga riporta in libreria l'esordio di una delle voci più riconoscibili del secondo Novecento italiano. A raccontarne il talento, nella nuova puntata di "Incipit", è la curatrice della nuova edizione. L'intervista

ascolta articolo

È stata una filologa, una storica della lingua, una critica. Ma è stata innanzitutto una delle più riconoscibili scrittrici del secondo Novecento. A Maria Corti è dedicata la nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24. Lo spunto è la ripubblicazione da parte della casa editrice La Tartaruga di "Cantare nel buio", il suo romanzo d'esordio, che torna ora in una nuova edizione curata da Benedetta Centovalli.  In questa intervista, è proprio Centovalli a raccontare Corti, il suo talento e il suo ruolo nel contesto culturale italiano del secondo dopoguerra.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

Lifestyle: Ultime notizie

"Cantare nel buio": Benedetta Centovalli racconta Maria Corti

Filippo Maria Battaglia

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'1 ottobre

Lifestyle

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere...

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 30 settembre: nessun 6 né 5+

Lifestyle

Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci sono le estrazioni dei numeri dei giochi...

Romics, il Festival del fumetto e dell'animazione: date e appuntamenti

Lifestyle

La 35esima edizione del Festival si terrà dal 2 al 5 ottobre in Fiera Roma. Oltre 350 gli...

Podcast in Italia, 18 milioni di ascoltatori nel 2025: i dati

Lifestyle

Dal 2018 ad oggi, gli ascoltatori di podcast sono aumentati del 75%: è quanto emerge dalla...

Lifestyle: I più letti