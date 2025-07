Sini: "La memoria è il modo in cui orientiamo il mondo"

Uno dei più apprezzati filosofi italiani firma un libro in cui alterna il racconto di sé e la riflessione. E durante "Incipit", la rubrica di Sky TG24, dice: "Il passato si trascrive nel ricordo, ma il ricordo è anche una testimonianza dell'oblio, del fatto cioè che quel vissuto non c'è più"

Cosa significa pensare? E come può essere definita la memoria? Nella nuova puntata di "Incipit", parliamo anche di questo, e lo facciamo con uno dei più apprezzati filosofi italiani, Carlo Sini, da poco tornato in libreria con “Filosofia e memoria”, un libro pubblicato dal Saggiatore che alterna il racconto di sé e la riflessione, affrontando molti snodi del pensiero contemporaneo. A cominciare dal rapporto tra conoscenza e memoria: "Il passato si trascrive nel ricordo - dice Sini in questa intervista - Ma attenzione: il ricordo è anche una testimonianza dell'oblio, del fatto cioè che quel vissuto non c'è più. E allora ecco che al tempo stesso la memoria è la sostanza dei nostri saperi, ma anche il limite autobiografico di una vita che si perde nel sapere che per questo deve recuperarsi nella vita di tutti i giorni".

