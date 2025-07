"La fortuna di essere donna": Suso Cecchi d'Amico raccontata dai film

La puntata di "Incipit" di questa settimana è dedicata a una delle grandi protagoniste del cinema italiano. Non è un’attrice, non è una regista ma è una sceneggiatrice, la sceneggiatrice più nota e importante del nostro cinema: Suso Cecchi d’Amico. Di Suso Cecchi d’Amico, la figlia Caterina e lo scrittore Francesco Piccolo hanno curato un’antologia di una parte della sua sterminata produzione finita ora in un libro, “La fortuna di essere donna”, pubblicato da Einaudi nella collana dei Millenni. In questa intervista Caterina D’Amico racconta il talento della madre, i suoi rapporti con i grandi registi, la collaborazione con gli altri sceneggiatori e l'importanza del cinema nel secondo dopoguerra italiano.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.