Capo Verde è uno di quei posti che appena vengono nominati sembrano essere lontanissimi, eppure da Milano ci vogliono meno di sei ore di aereo per arrivarci. Sentendo il nome si pensa subito alle spiagge e al mare ed effettivamente ci sono posti magnifici dove andare, ma Capo Verde non è solo quello. Basta saper cercare e si trova molto altro, con calma ovviamente. D'altronde il motto dei capoverdiani è: "No stress!"