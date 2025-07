Amélie Nothomb: “Ai e ChatGPT? Io consumo meno, non ho neanche il pc”

La scrittrice belga ci racconta il suo “impossibile ritorno” in Giappone, un nuovo capitolo della trilogia autobiografica di cui fa parte “Stupore e tremori’, il libro che l’ha consacrata a livello internazionale. Ci ha parlato di guerra e pace, di come una nemica della tecnologia come lei possa resistere ai tempi dell’intelligenza artificiale e dei confini che sono l’essenza stessa della letteratura