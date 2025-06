Foodmetti, la seconda edizione a Piozzo il 28 e 29 giugno

L'evento che unisce arte culinaria e sequenziale torna al Baladin Open Garden. Ospiti Giuseppe Camuncoli, Carmine Di Giandomenico, Federica Di Meo, Mirka Andolfo, Paolo Bacilieri, Sergio Gerasi e molti altri. Il programma ascolta articolo

Sabato 28 e domenica 29 giugno il Baladin Open Garden di Piozzo apre le porte al fumetto, trasformandosi per l’occasione in Foodmetti Baladin Open Garden e accogliendo un vero e proprio dream team di grandi autrici e autori di fumetto. L’idea nasce in continuità con la collaborazione già avviata a Lucca Comics & Games tra il Birrificio Agricolo Baladin, uno dei più importanti birrifici artigianali d’Italia, attivo fin dal 1996 e vero e proprio pioniere del settore, e Foodmetti - Artisti delle Tavole, un progetto realizzato in partnership con Lucca Comics & Games che unisce due linguaggi universali, il cibo e il fumetto, dando vita a eventi, performance, mostre che collegano questi due mondi. Foodmetti Baladin Open Garden sarà una festa di due giorni all’insegna dei grandi fumetti, del buon cibo e della birra viva, un'occasione unica e imperdibile per conoscere e interagire in un'atmosfera rilassata e informale con alcuni dei grandi protagonisti del fumetto internazionale. Durante la due giorni gli autori e le autrici si alterneranno sul palco per talk e presentazioni, saranno disponibili per signing session, creeranno dal vivo un’opera collettiva e naturalmente condivideranno con i presenti tutti i momenti della giornata in un clima di grande convivialità.

Gli ospiti Ad accompagnarci in questa avventura ci saranno: Mirka Andolfo, già protaginista dell’edizione dello scorso anno, illustratrice e scrittrice italiana, apprezzata in particolare per la forza e l’intensità dei suoi personaggi femminili e vincitrice tra gli altri dei prestigiosi Eisner Award e Harvey Award; Paolo Bacilieri, vincitore di numerosi premi nazionali e prolifico autore per le più importanti case editrici italiane e straniere tra cui Casterman, Sergio Bonelli Editore, Rizzoli Lizard e Coconino Press; Marco Bailone, illustratore e pittore e ideatore del Bevitore Sacro di Baladin. Torna a Foodmetti Baladin Open Garden anche Giuseppe Camuncoli, uno dei disegnatori italiani più amati anche all’estero, autore per DC Comics e Marvel Comics e di serie come Hellblazer, Batman, Joker, Spider-Man e Darth Vader, oltre che socio fondatore e direttore artistico di Foodmetti. A Piozzo sarà presente anche un altro grandissimo nome del panorama fumettistico, Carmine Di Giandomenico, autore per Marvel e DC di titoli come Batman il Cavaliere e Magneto: Testamento, ma anche disegnatore e copertinista della serie di Sergio Bonelli Editore Orfani: Sam. Proseguiamo la nostra carrellata di ospiti con Federica Di Meo, autrice di manga italiani che vanta collaborazioni con Panini Comics e Star Comics e con le Kana e Glénat, e con Alessio Fioriniello, autore tra gli altri di Paris Fashion Slam, Cyberpunk 2077 Big City Dreams e The Frontier. Ad accompagnarci nel weekend del 28 e 29 ci saranno anche Sergio Gerasi, disegnatore di classici Sergio Bonelli Editore come Dylan Dog, Mercurio Loi e Eternity, nonchè autore di Valentina è vera, il volume edito da Feltrinelli Comics che ridà vita alle avventure del personaggio creato da Guido Crepax, e Marco Mastrazzo, disegnatore per Marvel, DC, Boom!, Image, Valiant e IDW. Foodmetti Baladin Open Garden 2025 nella giornata di domenica 29 giugno avrà inoltre il piacere di ospitare la sede torinese della Scuola Internazionale di Comics e La Revue, la rivista di giornalismo a fumetti che, dal 2022, pubblica inchieste e reportage per affrontare i temi più importanti della nostra società.