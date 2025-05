No Gender Gap, il road show itinerante contro la disparità di genere

Il traguardo della regione Calabria

Tra le Regioni che hanno previsto misure di sostegno alle imprese per il conseguimento della certificazione di parità di genere, la Calabria sta ottenendo un significativo successo con oltre 300 aziende che hanno fatto richiesta per accedere a queste misure inclusive. Si tratta di un risultato, documentato anche dall’Ufficio studi di Confartigianato, in Calabria, secondo cui l’occupazione femminile, in un anno, sarebbe salita di un +3,1% contro un più modesto +0,7% degli uomini (dati 2024). Sono i segnali di un tendenziale primato capace di avviare, a partire proprio da questa terra, la misurazione della local-inclusion, ovvero un “indice” di consapevolezza che registra la diffusione della UNI/ PdR 125 nei diversi territori.