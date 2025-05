Viaggiare in treno, la tendenza travel del 2025 è il ‘Mindscape’

Gli italiani riscoprono il piacere del viaggio lento e consapevole. Secondo il report Travel Trend 2025 di Trainline, il perfetto equilibrio tra 'Mindful' (consapevole) e 'Landscape' (paesaggio) definisce un modo di viaggiare in cui la bellezza dello scenario circostante diventa fonte di relax e ispirazione. Il viaggio in treno assume, dunque, un ruolo sempre più centrale per spostarsi in vacanza, non solo come mezzo di trasporto ma come esperienza in sé