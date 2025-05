Trentino, San Lorenzo Dorsino come New York: arrivano i ‘Greeters’

Il comune ai piedi delle Dolomiti del Brenta, nel comprensorio della Paganella, è stato il primo borgo italiano a far parte dell’International Greeter Association, rete nata a New York nel 1992 che si basa su un’idea semplice ma rivoluzionaria: far scoprire una città attraverso gli occhi di chi la vive ogni giorno. Grazie all’entusiasmo di 16 volontari, la località trentina si racconta e si lascia vivere con i ricordi e le emozioni dei suoi abitanti per un’esperienza sostenibile e partecipativa