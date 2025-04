I boschi non sono solo foglie e cortecce, ma custodiscono anche i sentieri dei partigiani che hanno difeso la democrazia. L'assessore alla Cultura di Milano e la madre, Rossella Köhler, hanno raccontato lo zio Gianpaolo, prima combattente in Russia e poi partigiano fino all'ultimo respiro, e il nonno Dado, nato nell'anno della marcia su Roma e convinto pacifista, anche quando si nascondeva tra gli alberi. In memoria di chi ha lottato per la libertà, affinché le nuove generazioni ne facciano tesoro