Come il Covid ha reso il pet sitter un lavoro full time (e ben pagato)

Dal periodo pandemico, il numero di animali d’affezione è in continua crescita. A New York c’è chi incassa oltre 100mila dollari all’anno. E in Italia, dove il numero di pet ha superato quello dei cittadini, sono sempre più numerose – e più affollate – le piattaforme online per cercare pet sitter. Ma c’è anche chi viaggia in tutto il mondo accudendo cani e gatti di altri: “Ci lasciano casa in cambio delle nostre cure in loro assenza – spiegano – Si chiama house sitting. Così possiamo vivere da nomadi digitali”