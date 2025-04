Leggere al cimitero: il bookcrossing che lega i ricordi ai libri

All'interno della Certosa di Bologna, un luogo storico in cui sono sepolte molte personalità illustri, è stata allestita una piccola libreria con romanzi e saggi a disposizione della collettività. "Cerchiamo di rendere il cimitero uno spazio culturale, sempre più integrato al mondo dei vivi. Ho visto tante persone, negli ultimi mesi, sfogliare i volumi per trovare conforto prima di un funerale e visitatori che si sono ritagliati del tempo per leggere all’aria aperta", ci ha detto Gaia Neri, una delle curatrici