La Bulgaria di Gospodinov e quella “saudade” intraducibile

Giorgia Spadoni, traduttrice e interprete, ci ha spiegato cos'è la tăgà, una forma di malinconia che non ha equivalenti in italiano e che è profondamente radicata nella cultura bulgara. Ci ha accompagnato in un viaggio nel Paese balcanico e nella sua capitale per entrare nell'universo letterario dell'acclamato autore di "Cronorifugio"