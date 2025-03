Buongiorno e buona Festa del Papà, le frasi da inviare su WhatsApp

In Italia, la festa del papà cade il 19 marzo perché, secondo la credenza, è il giorno in cui morì San Giuseppe, padre putativo di Gesù. Il culto di San Giuseppe era già praticato nell’Alto Medioevo, ma nel Trecento si cominciò a osservare la sua festa il 19 marzo, anche in Occidente

Il 19 marzo è la Festa del papà, il giorno perfetto per dimostrare al proprio padre quanto sia speciale e quanto la sua figura possa essere indispensabile all’interno della famiglia. Questa giornata è celebrata in tutto il mondo, anche se in date differenti. Nei Paesi cattolici, come l’Italia, la Festa del papà viene legata al giorno di San Giuseppe e celebrata dunque il 19 marzo. La tradizione vuole che i figli festeggino i papà con regali e biglietti con carichi di sentimento e di frasi belle scritte in calce. Trovare le parole giuste per esprimere il proprio sentimento spesso però non è cosa facile. Ecco alcune delle più belle frasi e citazioni d'autore per la festa del papà da usare in qualche biglietto d'auguri o da declamare a memoria il 19 marzo!

Citazioni sul papà

Un cuore di padre è il capolavoro della natura (Antoine François Prévost)

Un padre è meglio di cento insegnanti (George Herbert)

Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile (Wilhelm Busch)

Subito dopo Dio, viene Papà (Wolfgang Amadeus Mozart)

La luce dei padri vale sette volte la luce (Proverbio giapponese)

La saggezza del padre è il più grande ammaestramento per i figli (Democrito)

Frasi poetiche sul papà