Enrico Rotelli: “Vi racconto com’è tradurre Il grande Gatsby”

Sui suoi anni di formazione come assistente di Fernanda Pivano ha scritto un libro, "Nanda e io". All'attivo ha un'unica, ma pesante, traduzione letteraria: il capolavoro di Fitzgerald. "Tradurre significa accettare di fallire. Ma il fallimento non è per forza negativo", ha detto. Rotelli ci ha parlato di letteratura americana e degli scrittori che non dovremmo assolutamente perderci: una generazione di donne dai background culturali più disparati che offrono una visione alternativa al Paese di Trump