Il 2 marzo, come ogni prima domenica del mese, ingresso gratuito per tutti negli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città. Dal 7 marzo la Galleria Nazionale d’Arte Antica in Palazzo Barberini ospita la mostra monografica Caravaggio 2025 a cura di Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon