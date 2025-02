Le mostre d'arte e i musei gratis a Roma da non perdere a febbraio

Domenica 2 febbraio, come ogni prima domenica del mese, ritorna l’apertura gratuita dei Musei statali a Roma e nel Lazio per l’evento Domenica al Museo. Un’occasione eccezionale per ammirare i tantissimi capolavori esistenti in città e in tutta la regione e visitare i musei e i parchi archeologici statali. Dal punto di vista delle mostre, febbraio 2025 è un mese ricco di appuntamenti culturali a Roma, con un calendario che attirerà appassionati d'arte e curiosi. In particolare, Roma si prepara ad ospitare alcuni grande mostre, come quella dedicata al pittore Edvard Munch, ma è possibile approfittare anche per visitare alcune mostre che proseguono a febbraio:

Estetica della deformazione. Protagonisti dell'Espressionismo Italiano, sino al 9 marzo alla Galleria d’Arte Moderna

Mirò. Il costruttore di sogni: sino al 23 febbraio al Museo Storico della Fanteria

Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo: sino al 4 maggio al Museo di Roma – Palazzo Braschi

Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino. Capolavori della Pinacoteca di Ancona: sino al 30 marzo ai Musei Capitolini

Il Tempo del Futurismo: sino al 28 febbraio alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

Franco Fontana. Retrospective: sino al 31 agosto al Museo dell’Ara Pacis

Salvador Dalí - Tra arte e mito: sino al 27 luglio al Museo Storico della Fanteria

Munch. Il grido interiore: inaugurazione l’11 di questo mese a Palazzo Bonaparte

Picasso. Lo straniero: inaugurazione il 27 febbraio a Palazzo Cipolla – Museo del Corso.