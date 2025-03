Le mostre d'arte e i musei gratis a Firenze da non perdere a marzo

Domenica 2 febbraio, come ogni prima domenica del mese, ritorna l’apertura gratuita dei Musei statali a di Firenze per l’evento Domenica al Museo. Un’occasione eccezionale per ammirare i tantissimi capolavori esistenti in città e in tutta la regione e visitare i musei e i parchi statali. La stagione delle mostre a Firenze, poi, è ricca di appuntamenti ogni giorno più numerosi, dalle opere di Tracey Emin all’arte moderna, da Caravaggio agli Impressionisti.

Caravaggio e il Novecento

“Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi, Anna Banti”, dal 27 marzo al 20 luglio a Villa Bardini a Firenze, è una grande mostra d'arte e di più: è un affascinante viaggio alla riscoperta di una coppia - lui storico dell'arte, lei scrittrice e traduttrice - che riunì un cenacolo di artisti e intellettuali che hanno plasmato il 900 italiano e non solo. Una mostra fortemente esperienziale quindi, per ammirare capolavori come “Ragazzo morso da un ramarro” di Caravaggio, gli “Apostoli” di Jusepe de Ribera o l’emozionante sequenza di 10 Morandi intimi, creati dall'artista bolognese, regalati in occasioni diverse a Roberto Longhi e alla fortunata padrona di casa.

Gli Impressionisti in Normandia

Al Museo degli Innocenti continua fino al 4 maggio la mostra Impressionisti in Normandia: un eccezionale corpus di oltre 70 opere che racconta il movimento impressionista e i suoi stretti legami con la Normandia. L'esposizione viene proposta a 150 anni dalla prima mostra a Parigi che sancì la nascita del movimento impressionista nel 1874. Sul palcoscenico di questa terra, pittori come Monet, Renoir, Delacroix e Courbet – in mostra insieme a molti altri – colgono l'immediatezza e la vitalità del paesaggio imprimendo sulla tela gli umori del cielo, lo scintillio dell'acqua e le valli verdeggianti della Normandia, culla dell'Impressionismo.