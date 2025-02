Roma, primo Ospedale veterinario pubblico d'Italia

La struttura

I locali del nuovo ospedale veterinario saranno situati principalmente al primo piano dell'edificio centrale già esistente, oltre che al piano terra dell'edificio contiguo sul retro, dove verrà realizzato il pronto soccorso con la nuova sistemazione degli spazi. Saranno inoltre ospitati nuovi ambulatori, sale da visita e ambulatori per accertamenti diagnostici. Il nuovo ospedale veterinario avrà tre aree comunicanti e distinte: un'area dedicata al pronto soccorso con un'infermeria, un'area dedicata alle sale operatorie dotata di due sale con annessi servizi e una terza area dedicata a spogliatoi e servizi igienici per il personale. Sarà inoltre presente un locale di degenza post-chirurgica e per terapia intensiva, attrezzata con box adeguati per i cani, un laboratorio radiografico e un laboratorio analisi, e locali ad uso del personale con stanza chirurghi e area relax operatori.