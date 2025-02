Giornata mondiale pistacchio: come utilizzarlo nelle ricette in cucina

Oggi è una data speciale perché in questa giornata ricorre la “il World Pistacchio Day“. Si tratta di una ricorrenza istituita per promuovere la conoscenza del celebre “frutto secco“, la sua storia, i suoi benefici per la salute ed i suoi molteplici utilizzi in cucina, oltre ad incoraggiarne la sostenibilità. Il cosiddetto “oro verde“, alimento tra i più amati al mondo, è fonte di fibre, proteine, vitamine e minerali essenziali. Ricco di antiossidanti e grassi sani che contribuiscono a una dieta equilibrata, supporta la salute cardiaca (recenti studi hanno dimostrato che mangiare una moderata quantità di pistacchi al giorno – fra i 30 e i 50 grammi – può aiutare a mantenere il cuore sano), il controllo del peso (i pistacchi contengono solo 3-4 calorie per frutto), la riduzione del rischio di diabete e la la salute degli occhi.

L’utilizzo in cucina

Oggi il pistacchio è richiestissimo. Per ogni alimento in vendita, esiste la versione al pistacchio. Che siano biscotti, creme, merendine, formaggi o ricette, esiste un’unica certezza: il pistacchio arriverà. Dal 2000 a oggi, in Italia, tra le diverse produzioni di frutta secca e disidratata, quella dei pistacchi ha registrato la crescita maggiore, pari al +41,74%. Numeri che cresceranno nei prossimi anni. Dunque si, il pistacchio piace proprio a tutti e il marketing non perde tempo è lo utilizza in varie versioni.

Dalla pizza ai topping

In pizzeria è ormai richiestissima la pizza con mortadella e granella di pistacchio con l’aggiunta di mozzarella o stracciatella. Nei ristoranti, poi, è sempre più facile trovare la granella di pistacchio come topping anche in condimenti dove sembra non avere un legame. Un po’ come il famoso “tarallo sbriciolato”, anch’esso ormai diventato una moda.

Ricette più apprezzate

Per chi ama le sue note profumate, il pistacchio può comparire in tutto il menù, dall'antipasto al dolce. Ecco alcuni piatti da provare: mousse di pistacchi e fragole fresche, risotto ai pistacchi e vongole, cuscus con pistacchi, filetto di maiale in crosta di pistacchi, penne al pistacchio e bagoss, dacquoise con cioccolato bianco, cake soffice ai pistacchi e ribes, torta soffice di zucchine, cacao e pistacchi, tranci di spada all'italiana, astice gratinato con pane ai pistacchi e limone e torta farcita al pistacchio e fragole.