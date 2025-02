Leolandia in festa per Carnevale. Gli eventi del parco di divertimento

Dal 22 febbraio Leolandia riapre i battenti con un nuovo look dedicato a Carnevale. In occasione della giornata di apertura, l’ospite d’onore sarà la Academy Parade Band, che si esibirà in 3 parate musicali, pronte ad aggiungere una dose ulteriore di energia al ricco programma di intrattenimento. Quest’anno, il Carnevale di Leolandia coinvolge anche le giostre con Sfida in Maschera, un divertente gioco che anima le attrazioni più iconiche con i personaggi di Carnevale, proponendo un’avvincente caccia alla maschera, a base di enigmi e indovinelli. Gli ospiti potranno indossare il costume preferito e scatenarsi senza sosta tra attrazioni, spettacoli e baby dance!

Avventurosi corsari che si preparano ad assaltare il Galeone nascosti nelle botti della Riva dei Pirati, mentre dame e cavalieri danzano elegantemente intorno alla Giostra Cavalli; e ancora, indomiti cowboy che si sfidano a duello all’ombra della Ruota dei Pionieri, mentre pazzi chef si destreggiano tra deliziose ricette all’ingresso del Caffè Minitalia. Per l’ultimo tocco, il Truccabimbi si rivelerà una vera eccellenza, utile a partecipare in maniera perfetta alla Parata dei Personaggi, il momento clou della giornata, con tutti i beniamini dei cartoni animati: Masha e Orso, Bing e Flop, Bluey e la sorellina Bingo, i Superpigiamini e il simpatico Trenino Thomas, sempre pronto ad accogliere i piccoli a bordo delle sue carrozze!

Quando?

La festa in maschera di Leolandia si protrarrà nei weekend e nei giorni di Carnevale con apertura porte il 22 febbraio, compreso il rito ambrosiano e fino alla metà di marzo. Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, dichiara “Insieme a Natale, Carnevale è una festa molto attesa e sentita, specialmente dai bambini che frequentano la scuola e che possono approfittare di qualche giorno di vacanza: anche nel 2025 abbiamo deciso di anticipare il periodo di apertura a febbraio, in controtendenza rispetto alla maggior parte dei parchi a tema, per offrire ai bambini l’opportunità di correre, ridere, mascherarsi e vivere appieno lo spirito della festa in un contesto sicuro, che esalta il loro entusiasmo e la loro gioia di vivere”. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto online, con possibilità di scegliere tra data fissa e libera, abbonamenti e pacchetti parco più hotel.