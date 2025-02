Il cane più bello e bravo del mondo è Monty lo schnauzer

Al terzo tentativo, Monty c'è riuscito. Lo schnauzer gigante che per due anni consecutivi ha sfiorato il gradino più alto del podio ha finalmente vinto il primo premio alla mostra canina del Westminster Kennel Club. Katie Bernardin, la sua padrona, era troppo emozionata per parlare: "Si impegna sempre così tanto e siamo semplicemente orgogliosi di lui", ha detto alla folla raccolta al Madison Square Garden di New York. Monty ha superato altri sei finalisti diventando il primo della sua razza a vincere quello che è considerato il trofeo più prestigioso nel mondo delle esposizioni canine dopo aver conquistato l'American Kennel Club a dicembre ed essere stato finalista al Westminster due volte.

Vittoria alla sua ultima esibizione

Monty si distingue per "tutto, dal suo atteggiamento alla sua struttura", è audace e divertente, ha detto la comproprietaria Sandy Nordstrom "È semplicemente un cane davvero fantastico". Quella della vittoria è stata la sua ultima esibizione: a 5 anni Monty si ritira dalle esibizioni. Il secondo classificato è stato, per la terza volta, un whippet noto come Bourbon. Altri finalisti includevano un bichon frisé di nome Neal, uno Skye terrier chiamato Archer e uno shih-tzu di nome Comet che è già stato finalista in precedenti edizioni. In gara c'erano anche un pastore tedesco di nome Mercedes, arrivato secondo l'anno scorso e uno springer spaniel inglese chiamato Freddie. Ogni cane a Westminster viene giudicato in base a quanto si avvicina all'ideale della sua razza. I vincitori ricevono un trofeo, nastri, ma nessun premio in denaro.