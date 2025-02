Comet Club, la nuova graphic novel di Yi Yang tra UFO e misteri

Con il naso all’insù in cerca di qualcosa in cui credere. Sono i protagonisti di Comet Club, la nuova graphic novel di Yi Yang (Bao Publishing, 192 pagine, 22 euro), alle prese con avvistamenti di UFO, nuove amicizie e una Cina che lascia indietro chi non corre con lei. Fumettista cinese classe 1994 in Italia da oltre dieci anni, nelle sue tavole Yi Yang rimane ancorata alle sue radici e all’infanzia vissuta nel freddo Nord-Est della Repubblica popolare. Lo ha fatto in Easy Breezy e Deep Vacation e torna a farlo anche in Comet Club, terzo volume che segue le vicende dell’ormai inseparabile duo di amici Li Yu e Yang Kuaikuai. Una nuova puntata di un romanzo di formazione a colori, ancora una volta intriso di mistero e di crescita personale.

La trama

L’atmosfera è sempre la stessa ma i personaggi di Yi Yang sono cresciuti. In questa nuova storia Li Yu e Yang Kuaikuai sentono il tempo che scorre e nuove strade si aprono davanti a loro. A scuola c’è un nuovo club, dedicato allo studio e agli avvistamenti degli UFO. Ne fa parte un gruppo di eccentrici, come d’altronde sono anche i protagonisti, che trovano così modo di allargare lo stretto giro di conoscenze conservate finora. Personalità di spicco tra le new entry è Qi Ming, fondatore del Comet Club e sguardo sull’età più adulta che attende Li Yu e Yang Kuaikuai. Insieme, come ormai tipico della narrazione di Yi Yang, si ritroveranno incastrati in un giallo e scopriranno come affrontare le ansie dei piccoli, smascherando al contempo le bugie dei grandi. Una prospettiva più complessa sul mondo degli adulti, con dinamiche più mature e nuovi personaggi che incideranno sulla crescita dei protagonisti.

Oltre alla trama, ad essere cresciuto è anche il tratto dell’autrice, sempre più deciso e sicuro di sé. “Comet Club per me è la maturazione degli ultimi tre o quattro anni, sia in termini di tecnica di disegno che di narrazione”, racconta la fumettista a SkyTG24. “Sicuramente questo volume non sarebbe venuto così belo senza gli altri due”, continua.