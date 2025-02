Carnevale di Ivrea: programma, eventi, ospiti e date

Dal 6 gennaio al 5 marzo 2025, lvrea si trasformerà in un palcoscenico ricco di appuntamenti imperdibili. Dall’uscita dei Pifferi e Tamburi nel giorno dell’Epifania, passando per l’investitura del Generale e il gran ballo, fino agli spettacolari fuochi d’artificio sul Lungo Dora, ogni momento è un’occasione per riscoprire tradizioni e sapori locali. Il Carnevale di Ivrea sarà, anche quest’anno, uno degli appuntamenti invernali più attesi in Piemonte, grazie alla sua unicità e al fascino della sua secolare rievocazione. Al centro della manifestazione, che celebra la rivolta medievale contro lo “ius primae noctis”, c’è un profondo legame con la storia e le radici popolari della città. Il grande evento, conosciuto in tutta Italia, è impreziosito dalla celebre Battaglia delle Arance, che ogni anno attira curiosi e appassionati dal resto del Piemonte e d’Italia.

Il clou dei festeggiamenti

Tra gli eventi più attesi, la presentazione della Mugnaia e il corteo storico e ovviamente la Battaglia delle Arance, che richiama ogni anno migliaia di appassionati e curiosi. Il clou dei festeggiamenti sarà dal 1° al 5 marzo 2025 per cinque giornate di storia, cultura e folklore in una cornice unica.