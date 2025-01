Europa del Sud, le 6 migliori mete in cui rifugiarsi anche d'inverno

Introduzione

Dove fuggire, magari quando fa più freddo, nel Sud Europa? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il “The Guardian”, chiedendo il parere di sei esperti di viaggi. Tra queste mete, l’isola di Stromboli è risultata una delle preferite, insieme a Loutro nell’isola di Creta, alla città di Mentone sulla Riviera francese, a San Vicente de la Barquera in Spagna, a Baia di Pomer nell’isola di Istria in Croazia e a Porto Covo in Portogallo. L’isola siciliana, tra l’altro, è stata anche una tra le 52 proposte di viaggio proposte di recente dal “New York Times”.