Com’è andato il mercato dei giochi nel 2024? L’analisi Assogiocattoli

In cima alle classifiche di vendita troviamo i giochi in scatola e di ruolo, le carte da gioco collezionabili e i puzzle, che vantano un valore pari a circa il 16% del mercato. A crescere più di tutti, in termini di fatturato, sono le costruzioni ascolta articolo

Nel 2024 il mercato del giocattolo italiano ha confermato la sua capacità di adattarsi a un panorama in continua evoluzione, caratterizzato da un cambiamento nelle abitudini di acquisto. I prezzi medi si sono allineati ai livelli del 2021, e la tendenza verso acquisti più ravvicinati al periodo natalizio ha evidenziato una crescente dinamicità del mercato. Nel contesto europeo, il mercato italiano si colloca in linea all’andamento generale: i principali cinque Paesi europei infatti, hanno registrato un calo del -2,4% a valore e del -1,9% in unità rispetto al 2023, confermando quanto le nuove dinamiche di acquisto più frenetiche e meno pianificate siano fenomeni diffusi in tutta Europa.

Quali giocattoli compriamo? In cima alle classifiche di vendita troviamo i giochi in scatola e di ruolo, le carte da gioco collezionabili e i puzzle, che vantano un valore pari a circa il 16% del mercato. A crescere più di tutti in termini di fatturato sono le costruzioni, segmento spinto soprattutto dal “kidult”, un fenomeno che - come sottolinea Assogiocattoli - sfida le convenzioni sociali legate alla crescita, dimostrando che gioco, divertimento e passioni non hanno limiti di età.

Il collezionismo La febbre del collezionismo continua a contagiare sempre più italiani, facendo registrare un’impennata delle vendite, +23%, trainata dalle ottime performance di figurine e sticker collezionabili. Altro fenomeno inarrestabile è quello legato ai manga e anime, una fetta di mercato in ascesa che registra una maggiore crescita di fatturato. Non è un caso se il segmento licenze registra un nuovo record, raggiungendo il 29% del giro d'affari complessivo del mercato. Approfondimento "Yu-Gi-Oh! Oscurità Suprema": un nuovo capitolo per il gioco di carte

Gioco per sempre Assogiocattoli raccoglie i frutti della campagna istituzionale Gioco per Sempre che, per il 5° anno consecutivo, continua a promuovere e divulgare il valore educativo, sociale e culturale che il gioco ricopre nella vita di tutti i giorni. Una dimostrazione concreta del buon operato arriva dai risultati di Giocattolo Sospeso, l’iniziativa benefica che in un mese ha raccolto e donato a bambini e famiglie in difficoltà, più di 50mila giocattoli, coprendo tutta la Penisola. “Continueremo a sostenere le imprese associate attraverso progetti mirati, eventi e campagne di sensibilizzazione, con l’obiettivo di valorizzare l’intera filiera e rispondere con dinamismo alle nuove sfide di un mercato” dichiara il Direttore di Assogiocattoli Maurizio Cutrino. Il prossimo appuntamento con Gioco per Sempre è domenica 4 maggio a Toys & Baby Milano, l’ottava edizione dell’evento B2B dedicato agli operatori dei settori del giocattolo e della prima infanzia, ma anche della cartoleria, del carnevale, delle festività e del party.