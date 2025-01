"Yu-Gi-Oh! Oscurità Suprema": un nuovo capitolo per il gioco di carte

Novità per gli appassionati di carte collezionabili. Konami ha annunciato infatti l’uscita di Oscurità Suprema, nuovo booster set per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC). Il set introduce nuove carte per diverse strategie, tra cui EROE Malvagio, Velociroid, Crystron, e un nuovissimo tema World Premiere.

Le altre novità

Per gli amanti delle strategie più veloci, tornano le carte Velociroid, pronte a rendere l'Evocazione Synchro ancora più semplice e immediata. Due nuovi mostri Velociroid Pendulum/Tuner debuttano in questo set, insieme a nuovi mostri Synchro ispirati ai preferiti di Yugo, tra cui il più grande Drago Synchro Ala Chiara mai visto finora.

I fan delle Evocazioni Synchro adoreranno i nuovi mostri “Crystron”, tra cui un inedito Mostro Synchro. Tenete gli occhi aperti per un nuovo Tuner di Livello 2, in grado di effettuare l’Evocazione Speciale di un “Crystron” ogni volta che l’avversario attiva un effetto, permettendo ai Duellanti di eseguire immediatamente una Evocazione Synchro!

Un nuovo tema fa il suo debutto in Oscurità Suprema. Questo Deck posiziona i mostri Trappola Continua direttamente nella Zona Magie & Trappole del Duellante. Come Trappole Continue scoperte, forniscono buff costanti a tutti i mostri Guerriero. Ma all’occorrenza, queste Carte Trappola possono prendere vita come mostri Guerriero per poi tornare al sicuro nella Zona Magie & Trappole quando le cose si fanno troppo movimentate, pronte per riemergere al momento giusto.

Oscurità Suprema include 101 carte, con un nuovissimo tema in Anteprima Mondiale. Il set, infine, porta avanti le celebrazioni per il 25° anniversario con 25 Rare Segrete Quarto di Secolo, tra cui una carta speciale.