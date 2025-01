Tutti lo conoscono come "maestro Gabriele", "il maestro che non dà i voti". Gabriele Camelo è un insegnante di italiano e inglese in una scuola elementare di Palermo. Nella sua classe non esistono votazioni o giudizi, punizioni o rimproveri, ma affetto ed empatia. Oggi, il suo rapporto con gli alunni è protagonista di un libro, "Sono fiero di te". Un volume che racconta la storia di una classe e di un maestro che, al tradizionale metodo di valutazione, ha scelto la “didattica delle emozioni”