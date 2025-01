Le mostre d'arte e i musei gratis a Roma da non perdere a gennaio 2025

Fino al 27 gennaio, presso il Nuovo Museo del Corso - Polo museale, nella sede di Palazzo Cipolla, si può vedere gratuitamente un’opera di Marc Chagall: “La Crocifissione Bianca”, per la prima volta in Italia. Ideata dal Dicastero per l’Evangelizzazione – Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, nell’ambito degli eventi d’arte che accompagnano il Giubileo 2025, e organizzata in collaborazione con la Fondazione Roma, l’esposizione, a ingresso libero, mette in contatto il pubblico con la potenza simbolica dell’opera di Changall.

La "Crocifissione Bianca", dipinta nel 1938, illustra la sofferenza sia degli ebrei che di Gesù, rappresentando conflitti violenti, come l’incendio delle sinagoghe. Al centro, Gesù è raffigurato crocifisso, ornato con uno scialle da preghiera, simbolicamente rappresentato come ebreo. L'opera rivela influenze dell'arte italiana del XIV secolo e presenta un valore coloristico significativo