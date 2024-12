Aggiungi un vegano a tavola, il Natale ti piacerà ancora di più

Mangiare vegetale durante le feste significa rinunciare alla buona cucina? Attraverso il suo lavoro, Carlotta Perego, fondatrice della pagina Cucina Botanica, dimostra come piatti a base vegetale possano essere gustosi e rappresentare un'occasione di arricchimento. Per chi passerà il suo primo Natale vegetale o avrà un parente a tavola intenzionato a farlo, ecco alcuni consigli su come organizzare una tavola alla portata di tutti