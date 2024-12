Il nuovo concorso scuola c'è, ma la continuità didattica no

Il Ministero dell’Istruzione ha bandito un nuovo concorso nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’assunzione di 19mila docenti. Una scelta che non ha trovato il favore di tanti insegnanti ancora in attesa di essere chiamati da precedenti graduatorie. Nuovi posti, ma anche meno continuità didattica garantita agli studenti. In questo approfondimento vi raccontiamo la storia di un docente che ha rifiutato la cattedra vinta, per non abbandonare i suoi alunni