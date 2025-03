Un nuovo album, Portrait, di cui è molto orgogliosa perché ha curato ogni dettaglio. La crescita artistica, maturata anno dopo anno. La sua amata New York, che l’ha formata. I concerti, la passione per la sua professione, l’amore per la famiglia e gli amici. I Grammy e la consapevolezza di essere sulla strada giusta, quella dell’autenticità. E l’augurio a tutte le artiste: "Se non riuscite a fare a meno di una passione, quella è la strada la seguire": abbiamo incontrato Samara Joy, la nostra intervista