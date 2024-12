Sturz: “Un romanzo sull’oceano: sono un sub che narra gli abissi”

Il giornalista e scrittore americano è scappato da New York durante la pandemia dedicandosi all’attività di scuba diver alle Hawaii. Il suo libro “Underjungle”, portato in Italia da Atlantide, è il risultato di ore di esplorazioni subacquee. “Ero esausto, frustrato e arrabbiato per tutti i problemi che l'umanità ha creato e sta continuando a provocare. Cercavo un altrove fisico e letterario, per questo ho scelto il mare, ma in un mondo sempre più interconnesso non c’è possibilità di evadere”, ha raccontato