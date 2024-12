Natale in treno, 10 mete per una fuga magica e sostenibile

Introduzione

Comodo, slow, sostenibile. Il treno si conferma la scelta ideale per chi ha in programma di muoversi durante le festività natalizie lasciando a casa l'automobile. Individuato dall’Osservatorio turistico della Bit come tendenza di viaggio per l'imminente pausa di fine anno, il treno rappresenta il mezzo di locomozione più adatto per godersi una vacanza senza lo stress del traffico e del parcheggio. Abbiamo chiesto a Trainline, app leader in Europa per l'acquisto di biglietti di treni e pullman, di aiutarci a individuare una decina di destinazioni in Italia raggiungibili su rotaie dove vivere le tradizioni natalizie e respirare l’atmosfera magica di questo periodo dell'anno.