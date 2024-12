Disneyland Paris celebra la riapertura di Notre Dame

Il celebre parco tematico francese mette in scena uno straordinario spettacolo temporaneo per omaggiare la riapertura della cattedrale Notre-Dame di Parigi

Dopo 5 anni di chiusura a causa dell'incendio che aveva colpito Notre-Dame e scosso la capitale francese, la cattedrale riaprirà il prossimo 7 dicembre. Per celebrare questo evento, Disneyland Paris ha deciso di mettere in scena un incredibile spettacolo ogni sera dal 5 al 14 dicembre. La trama trae ispirazione dal film "Il Gobbordi Notre Dame" dei Walt Disney Animation Studios, e il luogo che la ospita è il "Castello della Bella Addormentata nel Bosco", un'icona indiscussa del parco.

Lo spettacolo

E' proprio il famosissimo castello che ha incantato milioni di bambini a fare da palcoscenico. Lo spettacolo vuole essere un omaggio non solo alla cattedrale, ma anche all'intera città di Parigi, alla Francia ed il suo grande patrimonio culturale. Per questo motivo Disneyland Paris ha deciso di inscenare una rappresentazione ricca di elementi mozzafiato, effetti visivi e scenografici innovativi, capaci di trascinare lo spettatore in una bolla di magia. Fuochi d'artificio, proiezioni, getti d'acqua colorati e un arrangiamento registrato negli "Abbey Road Studios" di Londra, contribuiscono alla creazione di un' esperienza unica ed indimenticabile.