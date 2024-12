Giornata mondiale del volontariato: gli “angeli del cambiamento”

L’International volunteer day celebra il prezioso contributo delle volontarie e dei volontari di tutto il mondo. In Italia, il 54% vede il volontariato come un motore di cambiamento sociale. Tra le motivazioni principali, spicca il desiderio di contribuire al bene della comunità. Ecco i dati emersi dall’indagine promossa da Forum Terzo Settore e Caritas Italiana

Ogni anno, il 5 dicembre, si celebra la Giornata mondiale del volontariato, un’occasione per riconoscere l'impegno delle volontarie e dei volontari di tutto il mondo. Istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1985, questa giornata ha l’obiettivo di valorizzare il contributo di chi, individualmente o attraverso comunità, organizzazioni e associazioni, affronta con dedizione le sfide globali per il bene comune. Ma quale tema guida la giornata del 2024? E cosa motiva gli italiani a dedicarsi al volontariato? Una recente indagine promossa da Forum Terzo Settore e Caritas Italiana rivela che gli italiani scelgono di fare volontariato principalmente per il desiderio di contribuire al benessere della comunità e per essere agenti di cambiamento.

L’indagine sul volontariato in Italia



La ricerca, intitolata "NOI+. Valorizza te stesso, valorizzi il volontariato" e realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre su un campione di circa 10mila volontari, indica che i volontari italiani percepiscono la loro azione come un importante fattore di cambiamento, tanto a livello sociale quanto personale. Nello specifico, il 54% del campione è convinto che la propria azione volontaria contribuisca a rendere migliori la cultura, gli stili relazionali, i modelli sociali e anche l'organizzazione dei servizi, per costruire comunità più giuste, inclusive e umane. Ma in che modo? Principalmente attraverso l'aiuto concreto e l'ascolto, ma anche grazie all’innovazione sociale, all’attivazione di processi partecipativi e alla promozione della cultura della solidarietà.



Le motivazioni che spingono a fare volontariato



Il volontariato non trasforma solo la società, ma anche chi lo pratica: 3 volontari su 4 (il 76%) sono convinti che fare volontariato abbia cambiato profondamente il proprio modo di pensare. Per quanto riguarda le motivazioni, la ricerca rivela che la principale ragione per dedicarsi al volontariato è il desiderio di dare un contributo alla propria comunità, indicata dal 63,7% dei partecipanti. Seguono, con notevole distacco, l'urgenza di far fronte ai bisogni (8,4%) e l’adesione a una causa sostenuta dal proprio gruppo (7,3%). Tra i giovani, invece, assumono maggiore importanza le motivazioni personali: il 18,2% considera il volontariato un’occasione per esplorare i propri punti di forza, mentre il 17,4% lo vede come un’opportunità di arricchimento professionale. Tra i giovani, è però percepita con meno intensità l'urgenza di far fronte ai bisogni (-10,6%). Ma sono maggiormente convinti, rispetto alla media, che fare volontariato contribuisca a cambiare la realtà (+6,5%) e che il volontariato cambi il loro modo di pensare (+4,6%).