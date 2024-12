Diversi studi evidenziano che il periodo natalizio può esacerbare sintomi depressivi in individui con una diagnosi preesistente, spiega la psicoanalista Martina Ferrari. Più in generale, la tristezza delle fesività riguarda molte persone, soprattutto quelle sole, e "le difficoltà di svincolo dalla famiglia di origine sono le cause più diffuse". Come provare a gestirli? Ricordando che l'ansia è energia "che può essere convertita in riposo o in creatività". E rispondendo alle domande indesiderate