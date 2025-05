Prevost e il Sudamerica, sulle tracce del “Papa peruano”

Prima di diventare Pontefice, Leone XIV ha vissuto più di vent’anni in Perù, dove è stato missionario e vescovo. A Chiclayo è considerato un figlio della città. Qui la sua elezione ha scatenato entusiasmo e commozione. Il suo impegno per poveri e migranti ha lasciato il segno. Oggi è ricordato anche per il suo amore per la cucina locale